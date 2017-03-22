عاصم قانصو لـ "الأنباء": شغلونا بالضرائب تهرباً من قانون الانتخاب

رأى الأمين القطري لحزب البعث السوري النائب عصام قانصو أن شعار مكافحة الفساد والفاسدين وسد مزاريب الهدر أكبر أكذوبة عرفها لبنان لأن "حاميها حراميها".

ولفت قانصو في تصريح لـ "الأنباء الكويتية" الى ان كل من الحكومة ومجلس النواب الذي من المفترض ان يكون خط الدفاع الاول عن لقمة عيش الشعب، أسس وبدم بارد لعدائية كبيرة بين الناس والسلطة السياسية بدلا من طمأنتهم .

وأكد قانصوه ان الوجه الآخر لما يجري من مسرحيات داخل مجلس النواب والحكومة، هو إشغال الساحة اللبنانية وإلهاء الرأي العام بالموازنة العامة وبسلسلة الرتب والرواتب للتهرب من صياغة قانون انتخاب جديد عبر شراء الوقت بما يضمن العودة إلى قانون الستين .