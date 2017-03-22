شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
السبت 25 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
فيلم لبناني
20:30
فيلم لبناني
القائمة
صحف اليوم
22 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

من سيشغل منصب رئيس فرع الأمن العسكري في "المعلومات"؟

publishing date: 22/03/2017 23:39:00
episodes
من سيشغل منصب رئيس فرع الأمن العسكري في &quot;المعلومات&quot;؟
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

ذكرت صحيفة "الاخبار" أن النزاع قائم اليوم في مديرية قوى الامن الداخلي على تشكيلات في فرع المعلومات الذي عين العقيد خالد حمود رئيساً له خلفاً للواء عماد عثمان الذي صار مديراً عاماً لقوى الأمن. ويدور النزاع على منصب رئيس فرع الأمن العسكري في «المعلومات» الذي كان يشغله سابقاً العميد سعيد فواز.

وبينما يرشح الرئيس الجديد للفرع الرائد ربيع فقيه للمنصب الشاغر، فإن المرجعيات السياسية التي تهتم بالمواقع المفترض أن تؤول إلى الضباط الشيعة، ترفض تعيين فقيه، وترشح بدلاً منه المقدم مصطفى بدران، المقرب من حركة «أمل»، والذي يحظى بدعم من حزب الله أيضاً. ومع أن البحث في الموضوع وصل إلى مستوى الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق، فإن أي اتفاق لم يحصل بعد، وسط تحذيرات من انعكاس هذه الخطوة على فرع المعلومات نفسه.

الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact