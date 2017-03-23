شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
السبت 25 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
فيلم لبناني
20:30
فيلم لبناني
القائمة
صحف اليوم
23 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

قانون باسيل...لا فرص للنجاح

publishing date: 23/03/2017 00:10:19
episodes
قانون باسيل...لا فرص للنجاح
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

يؤدي استمرار المراوحة وعدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد، بعد انقضاء المهل الدستورية لدعوة الهيئات الناخبة، إلى دخول النّظام السياسي برمّته مرحلة خطرة للغاية وصفها الرئيس نبيه برّي بأنها "المجهول"، وسط تهديد جدّي بالفراغ في المؤسسة التشريعية، وما يتبعها من نزع للشرعية عن المؤسسات الأخرى في البلاد.

وعلى الرّغم من إشاعة العونيين أجواءً إيجابية حول اقتراح قانون باسيل الأخير، إلّا أن مصادر بارزة في قوى 8 آذار حسمت لـ"الأخبار" أن "هذا القانون لا يملك فرصاً للنجاح مطلقاً".

الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact