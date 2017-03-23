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23 آذار 2017
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تيلرسون يتعهد بمناطق آمنة للاجئين والضغط على داعش

publishing date: 23/03/2017 00:36:00
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تيلرسون يتعهد بمناطق آمنة للاجئين والضغط على داعش
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أعلن  وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لأربعاء ان الولايات المتحدة ستقيم "مناطق استقرار مؤقتة" لمساعدة اللاجئين في العودة إلى ديارهم خلال المرحلة القادمة من المعركة ضد تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

 

 ولم يحدد تيلرسون الأماكن المقررة لإقامة تلك المناطق وكان يتحدث أمام مسؤولين من 68 بلدا ومنظمة تجمعوا في واشنطن لبحث تسريع الحرب ضد الدولة الإسلامية.

 

 وقال في الاجتماع الذي عقد بوزارة الخارجية "ستزيد الولايات المتحدة الضغط على تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة وسوف تعمل على إقامة مناطق استقرار مؤقتة من خلال اتفاقات لوقف إطلاق النار من أجل السماح بعودة اللاجئين إلى ديارهم."

 

 

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