الامين العام للامم المتحدة يتوجه الى القمة العربية

"النظام المختلط يتعارض مع مبدأ دستوري"
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يتوجه الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى الاردن الأسبوع المقبل لحضور القمة العربية بعد الخلاف حول تقرير للامم المتحدة يتهم اسرائيل بممارسة سياسة "الفصل العنصري" ضد الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم غوتيريش ان الامين العام سيصل الى عمان الاثنين لاجراء محادثات مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني وزيارة مخيم للاجئين قبل القمة السنوية للجامعة العربية التي ستعقد على شواطئ البحر الميت الاربعاء.
والاسبوع الماضي استقالت الدبلوماسية الاردنية ريما خلف احتجاجا على طلب غوتيريش منها سحب تقرير يتهم اسرائيل بممارسة سياسة "الفصل العنصري" ضد الفلسطينيين.