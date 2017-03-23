لافروف: مستعدون لبحث خفض السلاح النووي

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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله اليوم الخميس إن موسكو مستعدة لبحث خفض الأسلحة النووية.
ونقلت الوكالة عن لافروف قوله "نحن مستعدون لبحث إمكانية خفض القدرات النووية بدرجة أكبر لكن فقط إذا أخذت كل العوامل في الاعتبار وليس فقط عدد الأسلحة الهجومية الاستراتيجية."
هذا،ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عنه قوله إنه "من الواضح تماما أن الوقت لم يحن بعد" للتخلص من كل الأسلحة النووية.