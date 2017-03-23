الرئيس الفيليبيني يلوح بفرض الاحكام العرفية والغاء الانتخابات

حذر الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي الخميس من انه يمكن ان يفرض الاحكام العرفية ويعلق الانتخابات لاختيار عشرات الآلاف من المسؤولين المحليين، مما يعزز المخاوف على مستقبل الديموقراطية في الارخبيل.

واوضح دوتيرتي انه يفكر في اتخاذ هذين الاجراءين في اطار الحملة المثيرة للجدل ضد المخدرات بينما ستسمح الاحكام العرفية بحل مشكلة تهديدات اخرى للامن.

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وقال الرئيس الفيليبيني في مؤتمر صحافي قبيل فجر الخميس عند عودته من تايلاند "اذا اعلنت الاحكام العرفية، فسانهي كل المشاكل وليس المخدرات وحدها".

واضاف انه بموجب قانون الاحكام العرفية، يمكن للمحاكم العسكرية النظر في قضايا الارهاب. وتابع متوجها الى الاسلاميين "ساسمح للجيش بمحاكمتكم واعدامكم شنقا".

ومنذ فوزه المريح في الانتخابات الرئاسية في 2016، يصدر دوتيرتي اشارات متناقضة في هذا الشأن.