الرئيس الفيليبيني يلوح بفرض الاحكام العرفية والغاء الانتخابات

"النظام المختلط يتعارض مع مبدأ دستوري"
الشرطة استخدمت مكبّرات الصوت للتفاوض مع شخص داخل الحافلة
الـ AUB عليها غرامة ٧٠٠ ألف دولار والخلفية حزب الله
شاهدوا الصورة وشاركونا آراءكم
حذر الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي الخميس من انه يمكن ان يفرض الاحكام العرفية ويعلق الانتخابات لاختيار عشرات الآلاف من المسؤولين المحليين، مما يعزز المخاوف على مستقبل الديموقراطية في الارخبيل.
واوضح دوتيرتي انه يفكر في اتخاذ هذين الاجراءين في اطار الحملة المثيرة للجدل ضد المخدرات بينما ستسمح الاحكام العرفية بحل مشكلة تهديدات اخرى للامن.
وقال الرئيس الفيليبيني في مؤتمر صحافي قبيل فجر الخميس عند عودته من تايلاند "اذا اعلنت الاحكام العرفية، فسانهي كل المشاكل وليس المخدرات وحدها".
واضاف انه بموجب قانون الاحكام العرفية، يمكن للمحاكم العسكرية النظر في قضايا الارهاب. وتابع متوجها الى الاسلاميين "ساسمح للجيش بمحاكمتكم واعدامكم شنقا".
ومنذ فوزه المريح في الانتخابات الرئاسية في 2016، يصدر دوتيرتي اشارات متناقضة في هذا الشأن.