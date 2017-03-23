انقرة تستدعي القائم بأعمال روسيا

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استدعت انقرة القائم بأعمال روسيا للتعبير عن عدم الارتياح بعد مقتل جندي تركي برصاص انطلق من منطقة يسيطر عليها الأكراد في سوريا بحسب ما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية التركية.وبعد مقتل الجندي أمس الأربعاء أطلق الجيش التركي النار على منطقة عفرين الحدودية في شمال غرب سوريا وهي منطقة تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية السورية. وقالت الوحدات إن القوات الروسية توجهت للمنطقة.وأشار حسين مفتي أوغلو المتحدث باسم الخارجية الى أن أنقرة تتوقع من روسيا احترام حساسياتها ووصف صورا نشرت على الإنترنت لجنود روس مع مقاتلين أكراد بأنها "مزعجة". وأضاف أنه تم استدعاء القائم بالأعمال أمس.