كاريتاس لبنان تحذر...

"النظام المختلط يتعارض مع مبدأ دستوري"
الشرطة استخدمت مكبّرات الصوت للتفاوض مع شخص داخل الحافلة
الـ AUB عليها غرامة ٧٠٠ ألف دولار والخلفية حزب الله
شاهدوا الصورة وشاركونا آراءكم
أوضحت رابطة كاريتاس لبنان أنه صدر أخيراً في وسائل الإعلام عن قيام بعض الأشخاص المُنتفعين بانتحال صفة أطبّاء في كاريتاس لبنان، فيقرعون أبواب منازل الناس ويدخلون بطريقة الإحتيال بقصد السرقة أو التعدّي أو ما شابه، وأسفت لهذا التصرّف المسيء لرسالتها والمُستهجَن، وأكدت للمواطنين ما يلي:
أوّلاً: يقتصر تأمين الخدمات الصحيّة والمعانيات الطبّية داخل المراكز الصحية الثابتة وفي العيادات الجوالة فقط دون سواها.
ثانياً: لا يزور المواطنين في منازلهم أيّ فرد من فريق العمل أو الأطبّاء المتطوّعين. خلاف ذلك يكون لمهمّة مُحدّدة ومع بطاقة تعريف رسميّة من الإدارة.
ثالثاً: خلال حملة المُشاركة السنويّة، أي فترة الصوم المبارك المُمتدّة من 26 شباط إلى 23 نيسان 2017، يقوم المتطوّعون في أقاليم كاريتاس لبنان بزيارة لعدد من المنازل بهدف جمع التبرّعات، وهم يلبسون لباس كاريتاس مع بطاقة تعريف رسميّة من الإدارة.
رابعاً: ستلاحق كاريتاس لبنان عبر قسمها القانوني، قضائيّاً مُنتحلي الصفة زوراً وتدجيلاً.
وتمنت الرابطة من جميع المواطنين توخّي الحذر والتأكّد من هويّة من يقصدكم بإسمنا، فتَطلبون منهم إبراز بطاقة التعريف الصادرة عن إدارة كاريتاس، والحاملة تاريخ الصلاحيّة، مع تأكّدكم من لباسهم الرسمي الحامل شعار كاريتاس لبنان، تفادياً لحصول أيّ عمليّات غشّ أو كسب غير مشروع.