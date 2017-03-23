موسكو تدعو أوكرانيا الى التراجع عن منع مرشحتها من المشاركة في مسابقة يوروفيجن

دعا الكرملين اوكرانيا الخميس الى "التراجع عن قرارها" منع دخول المرشحة الروسية للمشاركة في مسابقة الاغنية الاوروبية (يوروفيجن) في 13 ايار في العاصمة الاوكرانية، من دخول اراضيها.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "نرى انه قرار غير عادل ومؤسف ونتوقع فعلا مراجعته قبل المسابقة وتمكين المرشحة الروسية من المشاركة فيه".