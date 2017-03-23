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23 آذار 2017
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عاصي الحلاني يوضح حقيقة منعه من الغناء في السعودية

publishing date: 23/03/2017 05:51:44
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عاصي الحلاني يوضح حقيقة منعه من الغناء في السعودية
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أثار خبر منع الفنان عاصي الحلاني من الغناء في مطعمه في جدّة بالسعودية بلبلةً عبر مواقع الإلكترونية بعدما أُشيع أنه كان يتحضّر لإفتتاح المطعم نهاية شهر آذار الحالي، ولكن ما هي الحقيقة؟
مرّة جديدة، يضع الفنان عاصي الحلاني النقاط على الحروف عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر فغرّد قائلاً " للتوضيح، ما في حفل غنائي ولا في موسيقى حتّى بمطعم عاصي في جدة". وتابع "هو فقط مطعم شرقي يمتلكه مستثمر سعودي على طريقة الفرنشايز وعاصي مدعو فقط على الإفتتاح".
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تجدر الإشارة إلى أن الفنان عاصي الحلاني قد إنتهى من تصوير أغنية "حبيب القلب" على طريقة الفيديوكليب في رومانيا.
 
 
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