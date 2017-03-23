الحريري اختتم زيارته للقاهرة والتوقيع على 16 بروتوكول تعاون

اختتم الرئيس سعد الحريري زيارته الى مصر​ بعقد محادثات مع رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل تناولت أخر المستجدات وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين لبنان ومصر.

وقد تم التوقيع على 16 بروتوكول تعاون ومذكرات تفاهم بين البلدين في حضور الرئيسين الحريري واسماعيل ، وهي:

1- بروتوكول التعاون في مجال الادارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية وقعها عن الجانب اللبناني رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ وعن الجانب المصري رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة محمد جميل ابراهيم.

2- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الخدمات البيطرية وقعها عن الجانب اللبناني وزير الزراعة غازي زعيتر وعن الجانب المصري وزير الزراعة واستصلاح الاراضي عصام عثمان فايد.

3- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الامني وقعها عن الجانب اللبناني وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وعن الجانب المصري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر.

4- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاشتراك في المعارض والاسواق الدولية وقعها عن الجانب اللبناني وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وعن الجانب المصري وزير التجارة والصناعة طارق قابيل.

5- مذكرة تفاهم للتعاون بين نقطة التجارة الدولية المصرية ومركز المعلومات التجارية وقعها عن الجانب المصري وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ووزير التجارية والصناعة المصري طارق قابيل.

6- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك وقعها عن الجانب اللبناني الوزير رائد خوري وعن الجانب المصري الوزيرة نصر.

7- مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وقعها عن الجانب اللبناني الوزير خوري وعن الجانب المصري الوزير قابيل.

8- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وقعها عن الجانب اللبناني الوزير خوري و عن الجانب المصري الوزيرة نصر.

9- برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشباب وقعها عن الجانب اللبناني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني وعن الجانب المصري الوزيرة نصر.

10- البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الرياضة وقعها عن الجانب اللبناني الوزير حاصباني وعن الجانب المصري الوزيرة نصر.

11- البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي وقعها عن الجانب اللبناني الوزير حاصباني وعن الجانب المصري وزير الثقافة حلمي النمنم.

12- البرنامج التنفيذي الاول للتعاون في مجال حماية البيئة وقعها عن الجانب اللبناني الوزير حاصباني وعن الجاني المصري الوزيرة نصر.

13- البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة وقعها عن الجانب اللبناني الوزير حاصباني وعن الجانب المصري وزير السياحة محمد يحي راشد.

14- البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الفني في مجالات القوى العاملة وقعها عن الجانب اللبناني الوزير حاصباني وعن الجانب المصري وزير القوى العاملة محمد محمود سعفان.

15- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاثار والتراث وقعها عن الجانب اللبناني الوزير حاصباني وعن الجانب المصري الوزيرة نصر.

16- بروتوكول التعاون الصناعي وقعه عن الجانب اللبناني الوزير حاصباني وعن الجانب المصري الوزير قابيل.

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الحريري: التفاهم مع عون انهى مرحلة الفراغ الرئاسي

وخلال مقابلة عبر قناة "ON E HD" المصرية ، اعتبر الحريري ان التفاهم الذي حصل مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد انهى مرحلة الفراغ الرئاسي وخطا بلبنان خطوات متقدمة نحو الافضل وهذا ما بدأ يلمسه جميع اللبنانيين وقال:"ليس صحيحا ان حزب الله هو الذي منع الارهاب عن لبنان"، مشددا على ان الاسلام هو الاعتدال والوسطية وان المعركة في المنطقة بين الاعتدال والتطرف.

ولفت الى أن الجو إيجابي وليس سلبيا، مؤكدا الوصول إلى قانون انتخاب يمثل كل اللبنانيين.

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