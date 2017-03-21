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23 آذار 2017
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السلطانة هيام تُفاجئ السعوديين باللغة العربية في فيديو طريف

publishing date: 23/03/2017 06:11:09
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السلطانة هيام تُفاجئ السعوديين باللغة العربية في فيديو طريف
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نشرت الممثلة التركيّة مريم أوزرلي المعروفة بدور "السلطانة هيام" مقطع فيديو أثناء تواجدها في السعودية حيث زارت معرض الرياض الدولي للكتاب.
في التفاصيل، ظهرت مريم أوزرلي مرتديةً الحجاب في الفيديو الّذي نشرته عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، لكن مقطع فيديو آخر نال رواجاً كبيراً بين رواد الإنترنت. الفيديو الطريف هو عبارة عن محاولة يائسة للسلطانة هيام وهي تحاول التحدث بالعربية لتُفاجئ السعوديين بقولها "كيفك" لكن تعابير وجهها كشفت أنّها لم تفهم ما تقول.
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A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) on


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