السلطانة هيام تُفاجئ السعوديين باللغة العربية في فيديو طريف

"النظام المختلط يتعارض مع مبدأ دستوري"
الشرطة استخدمت مكبّرات الصوت للتفاوض مع شخص داخل الحافلة
الـ AUB عليها غرامة ٧٠٠ ألف دولار والخلفية حزب الله
شاهدوا الصورة وشاركونا آراءكم
❤️😘....
A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) on Mar 21, 2017 at 12:50pm PDT
❤️😘....
A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) on Mar 21, 2017 at 12:50pm PDT
لطافه جمال حلاوة كل شيء حلو مريم اوزرلي
كيفك 😍😭#MeryemUzerli pic.twitter.com/CZTjpUWNgc
— الفن التركي 2017🇹🇷 (@Turk_Sanati) March 22, 2017
لطافه جمال حلاوة كل شيء حلو مريم اوزرلي
كيفك 😍😭#MeryemUzerli pic.twitter.com/CZTjpUWNgc