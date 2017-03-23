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23 آذار 2017
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400 ألف شخص "عالقون" في البلدة القديمة في الموصل

publishing date: 23/03/2017 06:26:22
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400 ألف شخص &quot;عالقون&quot; في البلدة القديمة في الموصل
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أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الخميس ان ما يقدر بنحو 400 ألف عراقي محاصرون في الحي القديم بغرب مدينة الموصل العراقية في ظل نقص الغذاء وتفاقم حالة الذعر نتيجة القصف.

 
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 وأوضحت أن الكثير من المدنيين يخشون الهرب بسبب قناصة تنظيم الدولة الإسلامية لكن نحو 157 ألفا وصلوا إلى مركز مؤقت منذ بدأت الحكومة العراقية هجومها على غرب الموصل قبل شهر.

 

 وقال برونو جيدو مندوب المفوضية في العراق لمؤتمر صحفي في جنيف متحدثا من المركز المؤقت داخل الموصل "الأسوأ لم يأت بعد... لأن وجود 400 ألف شخص محاصرين في الحي القديم في حالة الذعر والبؤس تلك، ربما يؤدي حتما إلى تفجر الوضع في مكان ما وفي وقت ما لنجد أنفسنا أمام تدفق جديد على نطاق هائل."  
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