بعد أفريقيا وأميركا...استراليا تكرم سليم صفير

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منح رئيس مجلس الشيوخ في ولاية "نيوساوث ويليز" في استراليا جان عجاقة رئيس مجلس إدارة مديرعام بنك بيروت سليم صفير شهادة تقدير وإمتياز باسم مجلس الشيوخ تقديرا لنجاحه في المجال المصرفي والمالي والأعمال ولعطاءاته في المجالات الاجتماعية والإنسانية.
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وقد أقيم احتفال في المناسبة في مكتب رئيس المجلس في حضور راعي الأبرشية المارونية المطران انطوان شربل طربية، الرئيس الإقليمي في الجامعة الثقافية ميشال الدويهي، رئيس غرفة التجارة في سيدني جو خطار، رئيس غرفة ملبورن فادي الزوقي، رئيس المجلس الماروني طوني خطار، رئيس فرع المؤسسة البطريركية للانماء الشامل سركيس ناصيف ، رئيس الرابطة المارونية السابق توفيق كيروز، رجل الاعمال جورج غصين، والسيد أنور حرب.
وأتت هذه اللفتة بمثابة اعتراف بدور صفير في تنمية العلاقات الأوسترالية –اللبنانية وتعزيزها من خلال بنك أوف سيدني الذي عزز انتشاره في أوستراليا إلى 16 فرعاً، علماً أنه جزء من مجموعة بنك بيروت التي يرأسها صفير. ويأتي هذا التكريم ليضاف إلى ما سبق منْحه لصفير في كل من الولايات المتحدة وأفريقيا.
في بداية الإحتفال رحب حرب بالحضور، منوها ب"أهمية أن يتبوأ رئاسة مجلس الشيوخ في الولاية شخصية من أصول لبنانية"، كما اثنى على "الدور يقوم به المطران طربيه في خدمة الموارنة وأبناء الجالية".
وأشاد بالمكرم سليم صفير، معددا عطاءاته وتضحياته في مختلف المجالات الإنسانية.
ثم رحب رئيس المجلس جان عجاقة بالحضور "في أقدم برلمان في استراليا"، معربا عن فخره بأن "يكون اول لبناني يصل الى هذا المركز" ،مشيدا ب"دور الجالية اللبنانية وبالذين دعموا مسيرته السياسية من البداية حتى وصوله الى موقعه الحالي"،منوها ب"الدور الكبير الذي بقوم به صفير في لبنان وفِي استراليا حيث وظف مبلغا كبيرا من الأموال ما أفسح في المجال لخلق عدد كبير من فرص العمل".
ثم قدم له شهادة التقدير والإمتياز من المجلس بالاضافة الى هدية رمزية.
بدوره تحدث ميشال الدويهي فأشاد "بدور عجاقة وهنأه بمنصبه الجديد"، ونوه ب "دور صفير على مختلف الصعد، وخصوصا أنه كان الداعم الرئيس للجامعة الثقافية أثناء توليه الرئاسة العالمية
وقدم الدويهي درع تقديري الى صفير ترمز الى معالم مدينة سيدني
ثم تحدث فادي الزوقي خلال المناسبة فهنأ عجاقة بمنصبه، وأشاد بصفير "الذي يسهم في اعلاء شأن لبنان في الاغتراب كما يدعم المشاريع الخيرية والاجتماعية والاقتصادية في الجالية".
وفي الختام تحدث صفير فهنأ عجاقة بمنصبه الجديد متمنيا له التوفيق في مهامه، وشكره على التكريم ومنحه شهادة تقديروإمتياز من مجلس الشيوخ الاوسترالي. ثم نوه بالدور الذي يقوم الدويهي به على في الجامعة الثقافية لأجل لبنان والمغتربين.
كما شكر للذوقي حضوره من ملبورن خصيصا للمشاركة بالمناسبة واثنى على الجهود التي يقوم بها من خلال غرفة التجارة والصناعة في فكتوريا لتعزيز العلاقات التجارية بين لبنان وأستراليا.
ووجه تحية خاصة الى حرب وهنأه لنيله الوسام الأسترالي AM قبل فترة.
وتلا الإحتفال حفل عشاء أقامه بنك سيدني بمناسبة مرور ست سنوات على انطلاقه ضم أكثر من 500 مدعو من الجالية اللبنانية واليونانية والقبرصية.
قدم خلاله صفير جائزة Lifetime Achievement Award إلى كل من رئيس مجلس الشيوخ في ولاية "نيوساوث ويليز" في اوستراليا جان عجاقة، وراعي الأبرشية المارونية المطران انطوان شربل طربية، وراعي الأبرشية اليونانية في اوستراليا المطران ستيليانوس، وراعي الأبرشية روم الارثوذكس المطران بول صليبا، وراعي الأبرشية الطائفة الكلدانية والأشورية في اوستراليا المطران عامل نونا وقنصل عام لبنان في اوستراليا جورج بيطار غانم ،والشيخ مالك زيدان ممثل سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية ،ورئيس مجلس إدارة بنك سيدني نيكولاس باباس ،والرئيس الإقليمي في الجامعة الثقافية ميشال الدويهي، والسيد أنور حرب.
وفي المناسبة قال صفير: "اليوم يمكننا أن ننظر برضى إلى الوراء ونستحضر "فصلاً أولاً" ناجحاً من قصة نجاحنا المشتركة. وإننا نعاهدكم بالاستمرار في العمل الحثيث لتمتين الثقة التي وضعتموها في مصرفنا". ثم نقل صفير للجالية اللبنانية رسالة من فخامة الرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الذي كان التقاه قبل أيام من زيارته أستراليا: "حمّلني فخامته محبتّه وحِرْصه على كل لبناني، وتحديداً في أستراليا حيث تشكّل الجالية اللبنانيّة مصدر اعتزاز لكل لبناني في الوطن. قوة لبنان وبقاؤه مرتبطان بدعم أبنائه في الانتشار بعضهم لبعض وحفاظهم على تراثهم ووحدتهم." وختم بالقول: "لبنان ذخر مقدس وعلينا مسؤولية حمله على صدورنا وزرعه في قلوبنا وقلوب الأجيال الجديدة"، داعياً اللبنانيين إلى الحفاظ على جسر التواصل مع بلدهم الأم.