بعد أفريقيا وأميركا...استراليا تكرم سليم صفير

منح رئيس مجلس الشيوخ في ولاية "نيوساوث ويليز" في استراليا جان عجاقة رئيس مجلس إدارة مديرعام بنك بيروت سليم صفير شهادة تقدير وإمتياز باسم مجلس الشيوخ تقديرا لنجاحه في المجال المصرفي والمالي والأعمال ولعطاءاته في المجالات الاجتماعية والإنسانية.

الإعلان



وقد أقيم احتفال في المناسبة في مكتب رئيس المجلس في حضور راعي الأبرشية المارونية المطران انطوان شربل طربية، الرئيس الإقليمي في الجامعة الثقافية ميشال الدويهي، رئيس غرفة التجارة في سيدني جو خطار، رئيس غرفة ملبورن فادي الزوقي، رئيس المجلس الماروني طوني خطار، رئيس فرع المؤسسة البطريركية للانماء الشامل سركيس ناصيف ، رئيس الرابطة المارونية السابق توفيق كيروز، رجل الاعمال جورج غصين، والسيد أنور حرب.

​

وأتت هذه اللفتة بمثابة اعتراف بدور صفير في تنمية العلاقات الأوسترالية –اللبنانية وتعزيزها من خلال بنك أوف سيدني الذي عزز انتشاره في أوستراليا إلى 16 فرعاً، علماً أنه جزء من مجموعة بنك بيروت التي يرأسها صفير. ويأتي هذا التكريم ليضاف إلى ما سبق منْحه لصفير في كل من الولايات المتحدة وأفريقيا.



في بداية الإحتفال رحب حرب بالحضور، منوها ب"أهمية أن يتبوأ رئاسة مجلس الشيوخ في الولاية شخصية من أصول لبنانية"، كما اثنى على "الدور يقوم به المطران طربيه في خدمة الموارنة وأبناء الجالية".



وأشاد بالمكرم سليم صفير، معددا عطاءاته وتضحياته في مختلف المجالات الإنسانية.



ثم رحب رئيس المجلس جان عجاقة بالحضور "في أقدم برلمان في استراليا"، معربا عن فخره بأن "يكون اول لبناني يصل الى هذا المركز" ،مشيدا ب"دور الجالية اللبنانية وبالذين دعموا مسيرته السياسية من البداية حتى وصوله الى موقعه الحالي"،منوها ب"الدور الكبير الذي بقوم به صفير في لبنان وفِي استراليا حيث وظف مبلغا كبيرا من الأموال ما أفسح في المجال لخلق عدد كبير من فرص العمل".



ثم قدم له شهادة التقدير والإمتياز من المجلس بالاضافة الى هدية رمزية.



بدوره تحدث ميشال الدويهي فأشاد "بدور عجاقة وهنأه بمنصبه الجديد"، ونوه ب "دور صفير على مختلف الصعد، وخصوصا أنه كان الداعم الرئيس للجامعة الثقافية أثناء توليه الرئاسة العالمية

​

وقدم الدويهي درع تقديري الى صفير ترمز الى معالم مدينة سيدني