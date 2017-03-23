شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
السبت 25 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
فيلم لبناني
20:30
فيلم لبناني
القائمة
أخبار فنية
23 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

جويل حاتم تتحدّى جورج الراسي: "قوّصني يا قبضاي"!

publishing date: 23/03/2017 08:16:51
episodes
جويل حاتم تتحدّى جورج الراسي: &quot;قوّصني يا قبضاي&quot;!
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
يبدو أن الخلافات بين عارضة الأزياء المثيرة للجدل جويل حاتم وطليقها الفنان جورج الراسي عادت لتتجدّد وهو الأمر الّذي أفصحت عنه عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.
فلم تكتف جويل حاتم بكتابة منشور جديد عبر حسابها الخاص على فيسبوك بل نقلته أيضاً على إنستغرام قائلةً "شو يا قبضاي يا جورج الراسي مفكّرني خايفة إنّك باعت ورايي بكرا على المعلوماتيّة ومحضّر الإعلام لتخبّرن؟ سبقتك وأنا أعلنتها".
الإعلان

وتابعت جويل "لا يا زغتور انت، أنا ما بخاف غير من الله وأكيد بدّي سبّك ساعة بدّك تسبّ بيي وبعات ورايي لوين ما بدك ما بخاف أنا قبضاي وقدّ حالي مش بهرب وما عندي غير ربّي كبير يا زغتور".
وختمت حاتم "بعد تفكير كان لازم مش بس سبّك كان لازم دعوسك انّك سبّيت بيّي بدّك تسدّلي تمّي؟ حلّ واحد قوّصني يا ملاك يا طاهر يا مشرشر القداسة".
 
 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact