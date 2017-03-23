جويل حاتم تتحدّى جورج الراسي: "قوّصني يا قبضاي"!

يبدو أن الخلافات بين عارضة الأزياء المثيرة للجدل جويل حاتم وطليقها الفنان جورج الراسي عادت لتتجدّد وهو الأمر الّذي أفصحت عنه عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

فلم تكتف جويل حاتم بكتابة منشور جديد عبر حسابها الخاص على فيسبوك بل نقلته أيضاً على إنستغرام قائلةً "شو يا قبضاي يا جورج الراسي مفكّرني خايفة إنّك باعت ورايي بكرا على المعلوماتيّة ومحضّر الإعلام لتخبّرن؟ سبقتك وأنا أعلنتها".

الإعلان

وتابعت جويل "لا يا زغتور انت، أنا ما بخاف غير من الله وأكيد بدّي سبّك ساعة بدّك تسبّ بيي وبعات ورايي لوين ما بدك ما بخاف أنا قبضاي وقدّ حالي مش بهرب وما عندي غير ربّي كبير يا زغتور".

وختمت حاتم "بعد تفكير كان لازم مش بس سبّك كان لازم دعوسك انّك سبّيت بيّي بدّك تسدّلي تمّي؟ حلّ واحد قوّصني يا ملاك يا طاهر يا مشرشر القداسة".

​