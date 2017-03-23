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23 آذار 2017
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عون: الضرائب يجب ان تكون متخصصة

publishing date: 23/03/2017 09:03:54
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تعهد رئيس الجمهورية ميشال عون ان رهانه بالسعي الى تحقيق كل ما التزم به في خطاب القسم وفي رسالة الاستقلال على رغم الازمات المتراكمة الداخلية والخارجية التي تلقي بثقلها على عمل مؤسسات الدولة واجهزتها.

واشار الرئيس عون الى أنه يعمل بالتعاون مع الحكومة والجهات المعنية، الى وضع خطة اقتصادية متكاملة ترسي اقتصاداً سليماً وتشكل برنامج عمل يؤدي الى تحسين الاوضاع تدريجاً إذ لا يمكن إزالة تراكم امتد على 27 سنة، خلال اشهر قليلة من عمر العهد والحكومة.
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واعتبر الرئيس عون ان الضرائب يجب ان تكون متخصصة والغاية منها تحسين الوضع الاقتصادي قائلا "انا لا ابرر الضرائب، واني اتفهم ردة فعل المواطنين، ولكن يجب ان يكون هناك برنامج اقتصادي يُعرف على اساسه الى اين تذهب مداخيل الضرائب، اضافة الى تحسين جباية ايرادات الدولة من خلال حسن تطبيق القوانين وتنظيم الايرادات لأن الفساد يأكل نحو نصف هذه الايرادات، وهذا من شأنه ان يدّعم الاصلاح الذي نعمل له لأن التغيير وحده لا يكفي."
 
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