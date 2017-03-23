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صحة و تغذية
23 آذار 2017
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ما علاقة معجون الأسنان بانتفاخ البطن؟

publishing date: 23/03/2017 09:22:55
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ما علاقة معجون الأسنان بانتفاخ البطن؟
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يُعاني الكثير من الأشخاص من انتفاخ في البطم بشكل دائم وهو الشعور بامتلاء البطن وشد عضلات المعدة.

ويعتقد هؤلاء الأشخاص أن سبب الشعور بالإنتفاخ يعود إلى تناول أنواع معينة من الطعام مثل الباستا والخبز ولكن هناك عوامل أخرى مسببة لذلك قد لا تعرفونها مثل معجون الأسنان.
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ويشتكي الكثيرون من تأثير معجون الأسنان على بطنهم ويُشبّهون تأثيره بتناول الأطعمة التي تحتوي على الكاربوهيدرات.

ويحتوي معجون الأسنان على السكريات المخمّرة التي نجدها أيضًا في بعض أنواع الباستا والخبز كما نجد هذه السكريات المخمرة في بعض الأدوية والمكمّلات الغذائية.

ويتسبّب تناول الأطعمة التي تحتوي على كل من البصل والثوم بالشعور بهذا الإنتفاخ المزعج لأنهما غنيان بسكرالفروكتوز، وكذلك إن اتباع حمية غذائية متقطعة يؤدي إلى انتفاخ البطن.

وللتخلص من انتفاخ البطن، ينصح خبراء التغذية هؤلاء الأشخاص بالمشي قليلاً وفرك البطن عبر القيام بحركات دائرية للشعور بالإرتياح.

بالإضافة إلى ذلك، ينصحون بتناول كميات كبيرة من الماء للتخلص من السوائل في الجسم عند الشعور بالإنتفاخ، كما ينصحون بتناول الماء الفتر مع إضافة بعض شرائح الحامض إليه.
 
 
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