توم كروز وقع في الحبّ من جديد...من هي حبيبته؟

لم يعش الممثل العالمي توم كروز، أو على الأقل ليس علنياً، علاقة حبّ منذ طلاقه من زوجته الممثلة كيتي هولمز عام 2012 لكنه حاليًا على علاقة جديدة بحسب موقع Intouch Weekly الأميركي.



ويعيش كروز البالغ من العمر 54 عامًا حالة حب مع زميلته التي شاركته التمثيل في الجزء السادس من فيلم Mission Impossible الممثلة فانيسا كيربي البالغة من العمر 28 سنة.

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وأعلنت تقارير أن كروز يريد الإستقرار بخاصة بعد وفاة والدته في شهر شباط/ فبراير الماضي عن عمر يناهز 80 عامًا وينوي الزواج من فانيسا لتصبح بذلك زوجته الرابعة.



وذكرت التقارير أيضًا أن كروز أعجب بأداء فانيسا في فيلم The Crown لذلك طلب من منتجي فيلمه استدعاءها للتمثيل في الجزء الجديد منه.



وفور تواجدهما معًا في موقع التصوير، أعجب الممثلان ببعضهما وبدأت بعدها علاقتهما الغرامية.



ولم يخض كروز تجربة التمثيل مع زوجاته السابقات إلا مع زوجته الثانية الممثلة نيكول كيدمان التي تزوجها عام 1990.