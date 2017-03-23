أنهى علاقته بها بعدما رآها من دون مكياج... لكن الحقيقة أخطر من ذلك!

داء الصدف او الصدفية ( Psoriasis ) هو مرض مزمن يصيب الجلد والمفاصل والاظافر ويتسبّب بظهور بقع حمراء مرتفعة عن الجلد في كافة انحاء الجسم.



ويتكون داء الصدفية بسبب نمو الجلد بشكل سريع خلال وقت قصير ويسبب الألم والحكة في الأماكن التي يظهر فيها.

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وتعاني الشابة البريطانية صوفيا ريدلينغتون من مرض الصدفية وتنتشر البقع في كافة انحاء جسمها وفي وجهها أيضًا، الأمر الذي يسبب لها الإحراج والخجل من مظهرها الخارجي.



ولتفادي التعرض لانتقادات وتلقي نظرات غريبة من الآخرين، تحرص صوفيا على تطبيق الماكياج كل يوم قبل الخروج من المنزل لإخفاء البقع الظاهرة على وجهها.



وقررت صوفيا أن تطلع صديقها على حالتها المرضية، فتفاجأت من ردة فعله إذ قرر فسخ علاقتهما الغرامية.



وتدرس صوفيا التجميل في الوقت الحالي لكي تساعد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في مظهرهم الخارجي يعرّضهم لموقف مماثل بما حصل معها.

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