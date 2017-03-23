شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
السبت 25 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
فيلم لبناني
20:30
فيلم لبناني
القائمة
منوعات
23 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

أنهى علاقته بها بعدما رآها من دون مكياج... لكن الحقيقة أخطر من ذلك!

publishing date: 23/03/2017 10:01:51
episodes
أنهى علاقته بها بعدما رآها من دون مكياج... لكن الحقيقة أخطر من ذلك!
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
داء الصدف او الصدفية ( Psoriasis ) هو مرض مزمن يصيب الجلد والمفاصل والاظافر ويتسبّب بظهور بقع حمراء مرتفعة عن الجلد في كافة انحاء الجسم.

ويتكون داء الصدفية بسبب نمو الجلد بشكل سريع خلال وقت قصير ويسبب الألم والحكة في الأماكن التي يظهر فيها.
الإعلان


وتعاني الشابة البريطانية صوفيا ريدلينغتون من مرض الصدفية وتنتشر البقع في كافة انحاء جسمها وفي وجهها أيضًا، الأمر الذي يسبب لها الإحراج والخجل من مظهرها الخارجي.

ولتفادي التعرض لانتقادات وتلقي نظرات غريبة من الآخرين، تحرص صوفيا على تطبيق الماكياج كل يوم قبل الخروج من المنزل لإخفاء البقع الظاهرة على وجهها.

وقررت صوفيا أن تطلع صديقها على حالتها المرضية، فتفاجأت من ردة فعله إذ قرر فسخ علاقتهما الغرامية.

وتدرس صوفيا التجميل في الوقت الحالي لكي تساعد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في مظهرهم الخارجي يعرّضهم لموقف مماثل بما حصل معها.
 
90369-004
 
pay-psoriasis-make-up
 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact