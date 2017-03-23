حمية غذائية لخسارة الوزن...والشعور بالسعادة!

من المعروف أن نوع الأطعمة التي نتناولها تؤثر بشكل كبير على المزاج مثل الشعور بالفرح عند تناول الشوكولاتة والحلويات، وذلك يعود لاحتواء هذه الأطعمة على مواد غذائية تتفاعل مع الدماغ بطرق مختلفة.



وأعلنت أخصائية التغذية البريطانية سارا بروير أنه بإمكان الأشخاص خسارة الوزن والشعور بالسعادة في الوقت عينه.

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وللشعور بالسعادة وبالإرتياح خلال اتّباع حمية غذائية، من الضروري التحقق من الخصائص الكيميائية التي سيتم تناولها.



وعلى سبيل المثال، أشارت دراسات متعددة إلى أن تناول الاوميغا-3 يحمي الأشخاص من الإصابة بالإكتئاب وأن الإنتقال من تناول أطعمة غنية بالدهون إلى اتّباع حمية غذائية خالية من الدهون يولد مشاعر التوتر والغضب.



كذلك، إن المزاج يؤثر على اختيار الأشخاص لأنواع الطعام التي يرغبون بتناولها لذلك يلجأ أولئك الذين يشعرون بالحزن والكآبة إلى اختيار الحلويات والمأكولات الغنية بالكاربوهيدرات لأن هذه الأطعمة تحفز إطلاق "السيروتونين" او هورمون السعادة.



بالإضافة إلى ذلك، إن الحصول على نسب كافية من الفيتامين ب2 (ريبوفلافين) والفيتامين ب6 (بيرودكسين) والسيلينيوم يعطي الشعور بالراحة والسعادة.



ولخسارة الوزن والشعور بالسعادة، تنصح بروير بممارسة الرياضة وبنيل ساعات كافية من النوم، كما تنصح بالامتناع عن تناول الكحول لاحتوائها على نسب عالية من السعرات الحرارية وبتناول الأطعمة التالية:



- الموز



- لحم السلطعون والكركند



- الشوكولاتة الداكنة



- السمك والأطعمة التي تحتوي على اليود



- الثوم



- المكسرات والشوفان والكينوا



- صلصة الصويا



- لحم الحبش