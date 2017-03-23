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23 آذار 2017
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ما هي مواقع التوصل الإجتماعي الأكثر استخدامًا حول العالم؟

publishing date: 23/03/2017 10:44:23
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ما هي مواقع التوصل الإجتماعي الأكثر استخدامًا حول العالم؟
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احتل موقع فيسبوك المرتبة الأولى من حيث مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر انتشارًا في العالم مع 1.8 مليون مستخدم في الشهر الواحد.

 ولكن في أماكن عدّة في العالم، تسيطر شبكات اجتماعية أخرى مثل تطبيق انستغرام (المملوك من شركة فيسبوك) وتطبيق لينكد ان والكثير غيرها.
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وأعلن خبير مواقع التواصل الإجتماعي فينشينزو كوزينا أن فايسبوك هو الموقع الأكثر استخدامًا في 119 دولة من أصل 149 دولة.

ومنذ مطلع العام 2016، حظي موقع لينكد إن بزيادة في عدد مستخدميه وبخاصةٍ في دول أفريقيا كما يحتل المرتبة الثانية في الهند،  فيما يبقى موقع الصور إنستغرام والذي يضمّ 600 مليون مستخدم في الشهر الأكثر استخدامًا في 37 دولة دول مثل ناميبيا وإيران وأندونيسيا.

ولأن استخدام مواقع فايسبوك وتويتر وإنستغرام ممنوع في الصين، هناك 632 مليون مستخدم لموقع Qzone هناك.

ويتفوق موقع تويتر على التطبيقات الأخرى ليكون الاكثر استخدامًا في اليابان فقط ويحل في المرتبة الثانية في الولايات المتحدة الأميركية وفي دول غرب أوروبا.

وفي استراليا ونيوزيلاندا وكندا والدانمارك، شهد وقع إنستغرام تراجعًا فيما حظي موقع ريديت على عدد أكبر من المستخدمين في هذه الدول.
 
 
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