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23 آذار 2017
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دعوة زفاف أثارت رعب المدعوّين...على ماذا احتوت؟

publishing date: 23/03/2017 11:06:25
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دعوة زفاف أثارت رعب المدعوّين...على ماذا احتوت؟
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يعد اختيار بطاقة الدعوة من الخطوات المهمّة والرئيسية في عمليّة التحضير لحفل الزفاف.

ويحرص العروسان على اختيار تصميمات جميلة لبطاقات زفافهما إلا أن هذا الثنائي البريطاني قرّر تغيير العادة وقام بارسال دعوة زفاف غريبة جدًا ومخيفة بعض الشيء إلى الأصدقاء وأفراد العائلة.
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ونشرت شابة على إحدى مواقع التواصل الإجتماعي صورة بطاقة الدعوة التي تلقتها لحضور حفل زفاف قريبتها والتي صُمّمت على شكل استدعاء للمثول أمام المحكمة.

ويكون العريس عمدة المدينة وقد قرر وعروسته خرق التقاليد كما استوحى دعوته من المهنة التي يزاولها.

وانهالت التعليقات على صورة بطاقة الدعوة التي نالت اعجاب عدد كبير من المستخدمين.

 وقال الكثيرون إن إرسال هذه الدعوة هي الطريقة المثلى للتخلص من الأشخاص الذين لا يرغب العروسان بأن يحضروا الزفاف ولكنهما مرغمان على دعوتهم.
 
 
 
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