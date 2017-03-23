دخل خلسة إلى غرفة تبديل الملابس في المتجر...وشنق نفسه!

توفي الطفل الأميركي ريو بينا البالغ من العمر 4 سنوات بعدما شنق نفسه عن طريق الخطأ داخل غرفة لتبديل الملابس.



وفيما كان ريو يتسوّق برفقة جدته، ابتعد عنها ودخل إلى غرفة تبديل الملابس عندما كانا يتواجدان في إحدى متاجر ولاية مينيسوتا.

الإعلان



وأعلن موقع CNN الأميركي أن الطفل أقفل الباب وتسلق المقعد الموجود داخل الغرفة فعلقت السترة التي كان يرتديها بحمالة المعاطف.



وقالت الشرطة للموقع إنّ الطفل لم يتمكّن من تحرير نفسه بعدما علق، الأمر الذي أدى إلى وفاته خنقاً.



وعبّرت الأم عن حزنها الشديد لفقدان طفلها خلال مقابلة لها وقالت إنه خسر حياته لأنه كان يحب اللعب كثيرًا.