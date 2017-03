الإعلان

نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية فيديو ظهرت فيه شابتان تمارسان الرياضة على آلة الركض الـ Treadmill بطريقة خارجة عن المألوف.وفي التفاصيل، ظهرت الشابة الأولى وهي تمشي على الآلة من خلال يديها لا قدميها فيما تقوم الثانية بحركة الضغط مستندة إلى الآلة.يُشار إلى أنّ الفيديو التُقط في نادٍ رياضيّ ولكنّ لم يُعرف حتى الآن في أيّ بلد. Fitness fans run on treadmill with their HANDS by naumanshahzada10