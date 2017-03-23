أضع نفسي بتصرّف "المعلوماتية" للكشف عن تداولاتنا... الجميل: ما زلنا مع إقرار السلسلة ولكن!

اكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل ان "الكتائب" لم يكن يوما ضد سلسلة الرتب والرواتب وما زال مع إقرارها، مشيرا الى ان اعتراض نواب الحزب هو على غلاء المعيشة وفرض ضرائب عشوائية من دون دراسة اقتصادية.

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وعن تظاهرة رياض الصلح، وصف الجميل في خلال برنامج "كلام الناس" ​عبر الـ LBCI خطوة الرئيس سعد الحريري في النزول الى الشارع ومخاطبة المتظاهرين بـ"الجريئة"، معتبرا أن هناك جهات سياسية أرسلت بعض المشاغبين للتأثير على الحراك. وأعرب الجميل عن فخر الكتائب ​بنوابها الذين بقوة الناس منعوا تمرير الضرائب، وشدد على ان اتهامه بالشعبوية هي لتغطية الحقيقة بالمزايدات، والكتائب تقوم بالعكس تماماً.

ودعا الجميل ​الى ​وجوب ​تعزيز أجهزة الرقابة ووقف ا الفساد والهدر، بدءا من كل وزير في وزارته، معتبرا أن "الكلام الذي نسمعه منذ 3 أسابيع هو لتغطية تصويتهم على الضرائب".

واكد رئيس حزب الكتائب أن استقالة وزراء الحزب من الحكومة السابقة هي لأنهم أرادوا مواجهة الفساد، مشددا على ان ​حزب الكتائب ​لا يعارض فرض الضرائب على الشركات والمصارف الكبرى انما يرفض التعاطي عينه مع الشركات الصغيرة.

وأوضح الجميل أن القانون الضريبي الجديد يطال كل الشركات من دون اي استثناء، لافتا الى ان 90% من المشتريات ستطالها الضريبة الجديدة المضافة أي نسبة 1% على الـ TVA.

وعن اللائحة التي تم التداول بها عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول رواتب عائلة الجميل، ​اكد الجميل استعداده لأن يضع نفسه بتصرّف مكتب الجرائم المعلوماتية للكشف عن كل تداولاتهم.

وتطرق الجميل الى كلام نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، قائلا "أنا متأكد بأن هناك من كتب الكلام الذي قاله النائب مكاري بحقنا".

الى ذلك، وردا على سؤال الإعلامي مرسال غانم حول ما اذا كان النائب ابراهيم كنعان يزّور الحقائق، قال الجميل "الناس تحكم في هذا الموضوع".

وعن سلاح حزب الله، وصف الجميل موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حيال سلاح حزب الله بـ"الخطير"، لانه لم يعد رئيساً لحزب بل رئيساً للجمهورية.

ورأى أن المطلوب إقرار حياد لبنان وحل مسألة النزوح السوري، لافتا الى ان على لبنان الالتزام مجددا ببنود القرار 1701 الذي وافق عليه حزب الله والدولة اللبنانية.

وفي ملف الانتخابات النيابية المقبلة، اكد الجميل ان حزب الكتائب سيكمل بخيار المعارضة وهو أمر لا يساوم عليه، ​واوضح في هذا الاطار ان التحالفات ستكون حسب قانون الإنتخابات. وأكد أن الكتائب لن يصوّت على التمديد، قائلا "لتتحمّل الحكومة المسؤولية".

وشدد الجميل على أن هدف "الكتائب" ايصال اكبر عدد من الشباب الكفوئين من كل الحركات الإصلاحية والأحزاب الجديدة الى مجلس النواب.