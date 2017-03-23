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23 آذار 2017
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مسعد من الكليو الى السيتروين في ٢٠١٧

publishing date: 23/03/2017 16:24:08
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مسعد من الكليو الى السيتروين في ٢٠١٧
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ينتقل السائق هنري مسعد وملاحه رامي منعم لقيادة سيارة سيتورين دي أس 3 بعد أن خاضا منافسات الموسم الماضي من بطولة لبنان للراليات على متن رينو كليو آر 3 تي.
 
وسيشارك الثنائي بجميع جولات الموسم الحالي من البطولة في محاولة منهما للفوز بلقب فئة الدفع الأمامي.
 
ويحظى مسعد برعاية من mobicab – Mic – Progettie – Straightline – Motule – Carus Fitness Gym
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