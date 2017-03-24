اسرار الصحف 24-03-2017

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بلغ أوساط رسمية لبنانية أن أميركا وروسيا اقتربتا من الاتفاق على إقامة مناطق آمنة داخل سوريا بعد أن يعود إليها اللاجئون السوريون لا سيما من لبنان.رشح أن وفد النظام السوري الى جنيف يصرّ على عدم البحث في مصير الرئيس بشار الأسد قبل القضاء على داعش وشقيقاتها بحجة أن الحكم الجديد يبقى معرّضاً لخطرها.يقالإنّ توافقاً تم على الإبقاء على رئيس إحدى الهيئات الاقتصادية المهمة في منصبه والتجديد له في ظل الأوضاع الراهنة كونه سجّل أداءً إيجابياً جداً في حماية القطاع الذي يرأسه من التجاذبات السياسية التي حصلت في فترة الفراغ الرئاسيربط نائب بقاعي بين تفكيك امبراطوريات المافيات وخطة الدولة لإنماء المحافظات اللبنانية المحرومة؟قال نائب في كتلة كبرى: خلافاً لما تردّد فإنها لم تعلن موقفاً نهائياً من مشروع قانون مقترح للانتخاباتفوجئ دبلوماسي "شرقي" بالخرق الأمني الحاصل في العاصمة السورية مستذكراً ما قاله رئيس دبلوماسية دولة كبرى في هذا المجال....يُبدي مرجع كبير أمام زواره تبرُّماً من تصرّفات مرجع آخر، ويأخذ عليه عدم إهتمامه بالمسؤوليات الموكلة اليه بالنحو المناسب.يُركِّز مرجع روحي خلال لقاءاته مع سفراء دول كبرى على أنّ أي إخلال بالتركيبة اللبنانية سيؤدي الى اضطرابات وإنفجار ملف النازحين.يؤكّد مسؤولون في تيار شمالي أنه لن يرضى بأن ينجح البعض بإلغائهم في قانون الإنتخاب بعدما قدّم تنازلات كبيرة في الرئاسة.أكدت أوساط سياسية أنّ هناك اتجاهاً نيابياً أكيداً وقراراً حاسماً بإنجاز الموازنة العامة وسلسلة الرتب والرواتب في وقت قريب، معربة عن تفاؤلها بإنهاء هذين الملفين بسبب وجود توجه لإلغاء معظم الضرائب الملحوظة في الموازنة والسلسلة، والتي تطال ذوي الدخل المحدود وبعض النشاطات التجارية والمالية للطبقة المتوسطة واستبدالها بموارد مالية أخرى لتمويل السلسلة وتعديل بعض بنودها.