بالفيديو: بعد "فوتت الغول".. هل يُعيد جاد خليفة الكرّة في هذا الفيديوكليب؟

نال الفنان جاد خليفة شهرةً واسعة بعد أزمة فيديو كليب "فوتت الغول" مع عارضة الأزياء المثيرة للجدل ميريام كلينك وسط إعتراضات كثيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي. ويبدو أن جاد خليفة قد تخطّى الأزمة ويُكمل مسيرته الفنية من خلال تصوير فيديو كليب جديد سيُبصر النور قريباً، ولكن هل سيُعيد الكرّة أم أن الأغنية الجديدة ستكون مختلفة؟

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في التفاصيل، نشر جاد خليفة عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مقطع صغير من الفيديو كليب الجديد الّذي يوحي أن ما من إبتذال في كلمات الأغنية أو المشاهد المصوّرة.

بالمقابل، نشرت بعض المواقع الإلكترونيّة صوراً من الفيديوكليب المنتظر يظهر فيه جاد وهو يحتضن بطلة الكليب فتساءل البعض "هل يحافظ على المعايير نفسها؟".

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