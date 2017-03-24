ماذا يحصل لجسم الإنسان خلال 48 ساعة من ممارسة العلاقة الحميمة؟

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يشعر المرء بنوع من التوهج أو Glow بعد ممارسة الجنس، وقد يكون هذا الأمر واضحاً فيستطيع الآخرون ملاحظة البهجة على وجهه.وقد وجدت دراسة نُشرت في مجلة علم النفس أن هذا الشعور، الذي أطلق عليه الباحثون تسمية "الشفق الجنسي" أو"sexual afterglow"، يستمر لمدة 48 ساعة بعد ممارسة الجنس ويرتبط بمدى شعور الفرد بالسعادة في علاقته مع الشريك.ويذكر أن الباحثين سبق ولفتوا الى أن ممارسة الجنس تؤدي الى فرز هرمون الأوكسيتوسين الذي يعزّز العلاقة الحميمة بين الثنائي.ويجب التنويه الى أن العالمة النفسية أندريا ميلتزر وفريقها البحثي، أرادوا معرفة مدى استمرارية الشعور بالرضا لدى الإنسان بعد ممارسة الجنس، وذلك نظراً لأن معظم الناس لا يمارسون الجنس يومياً.وقد قام الباحثون بدراسة بيانات دراستين مختلفتين، الأولى مبنية على 96 ثنائياً تزوّج حديثاً، والثانية مؤلفة من 118 ثنائياً تزوّج حديثاً أيضاً. وقام الفريق بتتبع النشاط والرضا اليومي لهؤلاء الأزواج على مدى 14 يوماً. كما قام الفريق أيضاً بكتابة تقرير عن مدى شعور الناس بال عادة الناس في زواجهم خلال هذه الفترة وامتداداً بعدها من 4 الى 6 أشهر.والملفت هو أن متوسط ممارسة الجنس لدى هؤلاء الشركاء كان 4 أيام من أصل 14 يوماً.وبغض النظر عن جنس المشاركين بالدراسة، أعمارهم، مدة علاقتهم، سماتهم الشخصية وغيرها من العوامل، كان اللافت أنهم شعروا بالرضا الجنسي لمدة يومين كاملين بعد العلاقة الحميمة.إضافة الى ذلك، إن الأشخاص الذي شعروا بشكل أكبر بهذا التوهج أو "الشفق الجنسي" هم أكثر سعادة في زواجهم.