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بالصور: إبنة منتج باب الحارة تخطف الأنظار بجمالها.. هل تكون نجمته المقبلة؟

publishing date: 24/03/2017 07:24:21
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بالصور: إبنة منتج باب الحارة تخطف الأنظار بجمالها.. هل تكون نجمته المقبلة؟
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تحوّلت الأنظار في الساعات الماضية نحو شمس الملا، إبنة المخرج والمنتج بسام الملا، بعدما انتشرت أخبار تفيد أنّها ستكون إحدى نجمات الموسم التاسع من مسلسل باب الحارة.
في التفاصيل، يُتوقّع أن تشارك ابنة بسام الملا "شمس" في المسلسل الرمضاني الشهير "باب الحارة" بعدما شارك شقيقها أدهم في العمل نفسه بشخصيّة الطفل سليم. وبالإضافة إلى موهبتها التمثيلية، خطفت شمس الملا الأنظار بجمالها وبعشقها للموضة فتنشر عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام صوراً كثيرة تتبّع فيها أحدث صيحات الموضة.
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