إليكم الطريقة الصحيحة لحفظ البيض... توقّفوا عن وضعه في باب الثلاجة!

البيض هو من الأطعمة الأكثر استهلاكاً حول العالم ويعرف بفوائده الغذائية المتعددة.



وحتى اليوم، يتساءل الكثيرون حول الطريقة الصحيحة لحفظ الأطعمة القابلة للتلف مثل اللحوم والخبز والبيض، وسنعلمكم ما هي الطريقة المثلى لحفظ البيض فيما يلي:

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تميل معظم السيدات إلى حفظ البيض في المكان المخصص له داخل باب الثلاجة ولكن هذه الطريقة ليست جيدة لأن فتح الباب وغلقه باستمرار يعرّض البيض للفساد ويبدل حرارته من الداخل.



وبدلاً من وضعه داخل باب الثلاجة، يجب حفظ البيض في وسط الثلاجة وذلك للتعرض لحرارة لا تتغير مع الوقت ويمكن حفظ البيض لفترة تتراوح بين 4 و5 أسابيع.



كذلك، يجب ترك البيض داخل الكرتونة التي يباع بها.



بالإضافة إلى ذلك، من الممكن حفظ البيض المسلوق داخل الثلاجة عبر وضعه في وعاء مغلوق.