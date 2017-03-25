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25 آذار 2017
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تعلمي كيفية تطبيق ماكياج عيون السموكي لإطلالة رائعة

publishing date: 25/03/2017 07:00:00
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تعلمي كيفية تطبيق ماكياج عيون السموكي لإطلالة رائعة
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 إن التركيز على العيون أمر أساسي خلال تطبيق الماكياج إذ إنها تبرز جمال السيدة وجاذبيتها.

 
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سنطلعكم في ما يلي على الخطوات التي يجب اتباعها لاستكمال عيون السموكي ( Smokey eyes ) والحصول على عينين فائقتي الجمال:
 

- ابدئي بتطبيق البرايمر ( Primer ) حول عينيك وعلى الجفون لضمان ثبات ظلال العين لوقت طويل.

 

- يجب إخفاء الهالات السوداء لأنها تعطي مظهرًا سيئًا للوجه عند تطبيق عيون السموكي.

 

قومي بوضع كونسيلير ( خافي العيوب) سميك تحت العيون ثم استخدمي فرشاة لتطبيق البودرة الشفافة فوقه. 

 

تساعد البودرة على امتصاص رواسب ظلال العين وتستطيعين مسحها بسهولة بعد الإنتهاء من تطبيق الماكياج.

 

- طبقي ظلال العيون باللون الداكن على جفونك وليس بالضروري أن يكون من اللون الأسود.

 

يمكنك تطبيق اللون الأزرق الداكن، البني اللامع، الأحمر الداكن والأخضر الداكن.

 

- استخدمي فرشاة صغيرة لدمج ظلال العيون بشكل كامل على الجفن وتحت عظمة الحاجب وتحت الرموش السفلية.

 

- حددي عينيك باستخدام قلم كحل باللون الأسود على الجفنين الداخلي والخارجي في أسفل العين وعلى خط الرموش في الجفن الأعلى أيضًا.

 

- لإبراز حجم العينين، ضعي الهايلايتر على عظمة الحاجب وفي زاوية العينين.

 

- استخدمي أداة لف الرموش لإعطاء كثافة لرموشك قبل تطبيق الماسكارا عليها.

 

- ضعي عدة طبقات من الماسكارا على رموشك كخطوة أخيرة.

 
 
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