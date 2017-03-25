تعلمي كيفية تطبيق ماكياج عيون السموكي لإطلالة رائعة

إن التركيز على العيون أمر أساسي خلال تطبيق الماكياج إذ إنها تبرز جمال السيدة وجاذبيتها.
سنطلعكم في ما يلي على الخطوات التي يجب اتباعها لاستكمال عيون السموكي ( Smokey eyes ) والحصول على عينين فائقتي الجمال:
- ابدئي بتطبيق البرايمر ( Primer ) حول عينيك وعلى الجفون لضمان ثبات ظلال العين لوقت طويل.
- يجب إخفاء الهالات السوداء لأنها تعطي مظهرًا سيئًا للوجه عند تطبيق عيون السموكي.
قومي بوضع كونسيلير ( خافي العيوب) سميك تحت العيون ثم استخدمي فرشاة لتطبيق البودرة الشفافة فوقه.
تساعد البودرة على امتصاص رواسب ظلال العين وتستطيعين مسحها بسهولة بعد الإنتهاء من تطبيق الماكياج.
- طبقي ظلال العيون باللون الداكن على جفونك وليس بالضروري أن يكون من اللون الأسود.
يمكنك تطبيق اللون الأزرق الداكن، البني اللامع، الأحمر الداكن والأخضر الداكن.
- استخدمي فرشاة صغيرة لدمج ظلال العيون بشكل كامل على الجفن وتحت عظمة الحاجب وتحت الرموش السفلية.
- حددي عينيك باستخدام قلم كحل باللون الأسود على الجفنين الداخلي والخارجي في أسفل العين وعلى خط الرموش في الجفن الأعلى أيضًا.
- لإبراز حجم العينين، ضعي الهايلايتر على عظمة الحاجب وفي زاوية العينين.
- استخدمي أداة لف الرموش لإعطاء كثافة لرموشك قبل تطبيق الماسكارا عليها.
- ضعي عدة طبقات من الماسكارا على رموشك كخطوة أخيرة.