تعلمي كيفية تطبيق ماكياج عيون السموكي لإطلالة رائعة

إن التركيز على العيون أمر أساسي خلال تطبيق الماكياج إذ إنها تبرز جمال السيدة وجاذبيتها.

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سنطلعكم في ما يلي على الخطوات التي يجب اتباعها لاستكمال عيون السموكي ( Smokey eyes ) والحصول على عينين فائقتي الجمال:

- ابدئي بتطبيق البرايمر ( Primer ) حول عينيك وعلى الجفون لضمان ثبات ظلال العين لوقت طويل.

- يجب إخفاء الهالات السوداء لأنها تعطي مظهرًا سيئًا للوجه عند تطبيق عيون السموكي.

قومي بوضع كونسيلير ( خافي العيوب) سميك تحت العيون ثم استخدمي فرشاة لتطبيق البودرة الشفافة فوقه.

تساعد البودرة على امتصاص رواسب ظلال العين وتستطيعين مسحها بسهولة بعد الإنتهاء من تطبيق الماكياج.

- طبقي ظلال العيون باللون الداكن على جفونك وليس بالضروري أن يكون من اللون الأسود.

يمكنك تطبيق اللون الأزرق الداكن، البني اللامع، الأحمر الداكن والأخضر الداكن.

- استخدمي فرشاة صغيرة لدمج ظلال العيون بشكل كامل على الجفن وتحت عظمة الحاجب وتحت الرموش السفلية.

- حددي عينيك باستخدام قلم كحل باللون الأسود على الجفنين الداخلي والخارجي في أسفل العين وعلى خط الرموش في الجفن الأعلى أيضًا.

- لإبراز حجم العينين، ضعي الهايلايتر على عظمة الحاجب وفي زاوية العينين.

- استخدمي أداة لف الرموش لإعطاء كثافة لرموشك قبل تطبيق الماسكارا عليها.

- ضعي عدة طبقات من الماسكارا على رموشك كخطوة أخيرة.