شاهدوا صور "السيلفي" الأكثر خطورة في العالم!

يحب معظم الناس التقاط الصور عند زيارة بلد جديد او الخروج مع الأصدقاء او ممارسة الرياضة وذلك لتوثيق جميع اللحظات التي يعيشونها والتي من الصعب جدًا ان تتكرر.

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ولكن في بعض الحالات، دفع حب المغامرة هؤلاء الأشخاص إلى تعريض حياتهم للخطر عند إلتقاط "السيلفي" ومن بينهم:

مصور الحياة البرية آرون جيكسكي محاطًا بأسماك القرش

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مواطن برازيلي يقف على تمثال "يسوع الملك" في مدينة ريو دي جانيرو

شابان روسيان على برج في دبي يعلو حولي 400 مترًا

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قافز بالمظلة بعد السقوط على الأرض

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شاب أسترالي يلتقط صورة مع إعصار

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شابة تتصور مع دب في الخلفية