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26 آذار 2017
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شاهدوا صور "السيلفي" الأكثر خطورة في العالم!

publishing date: 26/03/2017 03:30:00
episodes
شاهدوا صور &quot;السيلفي&quot; الأكثر خطورة في العالم!
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يحب معظم الناس التقاط الصور عند زيارة بلد جديد او الخروج مع الأصدقاء او ممارسة الرياضة وذلك لتوثيق جميع اللحظات التي يعيشونها والتي من الصعب جدًا ان تتكرر.

 
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ولكن في بعض الحالات، دفع حب المغامرة هؤلاء الأشخاص إلى تعريض حياتهم للخطر عند إلتقاط "السيلفي" ومن بينهم:

 

مصور الحياة البرية آرون جيكسكي محاطًا بأسماك القرش

 
Snapping jaws . . . wildlife photographer Aaron Gekoski poses with some sharks
 

مواطن برازيلي يقف على تمثال "يسوع الملك" في مدينة ريو دي جانيرو

 
Messiah ‘n’ higher . . . local snapper on Rio’s Christ statue
 

شابان روسيان على برج في دبي يعلو حولي 400 مترًا

 
Sky scrape . . . Russian duo atop a 1,300ft tower in Dubai
 

قافز بالمظلة بعد السقوط على الأرض

 
Niall’s selfie … dare-devil paraglider took a snap of himself despite shattering his spine from the fall
 

شاب أسترالي يلتقط صورة مع إعصار

 
Twist ’n’ pout . . . Aussie Terry Tufferson poses with tornado
 

شابة تتصور مع دب في الخلفية

 
Trouble bruin . . . a woman grins as a bear creeps up in US
المصدر
اخترنا لكم (8)
 
 
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