واشنطن تتهم قاسم تاج الدين بالتحايل على العقوبات

اتهمت السلطات الأميركية رجل أعمال لبنانيا بالتحايل على العقوبات المفروضة عليه بسبب تأييده المزعوم لجماعة حزب الله.

وأوضحت وزارة العدل في بيان ان قاسم تاج الدين (62 عاما) دفع ببراءته في محكمة اتحادية في واشنطن يوم الجمعة وسيتم احتجازه إلى حين عقد جلسة أخرى بالمحكمة لاحقا.

وذكرت رويترز يوم الثلاثاء أن تاج الدين اعتقل يوم 12 آذار في المغرب بناء على أمر اعتقال أصدره مكتب الشرطة الدولية (الإنتربول) في واشنطن.

وتقول السلطات الأميركية إن تاج الدين يدير إمبراطورية عالمية بمليارات الدولارات تتاجر في السلع بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي عام 2009 وضعته السلطات الأمريكية على قائمة العقوبات بزعم دعمه لحزب الله.

وأوضحت وزارة العدل إن اعتقال تاج الدين جاء بعد تحقيق مستمر منذ عامين بقيادة وكالة مكافحة المخدرات وبمساعدة إدارة الجمارك وحماية الحدود.