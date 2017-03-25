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25 آذار 2017
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هل تعود الامطار الاسبوع المقبل ؟

publishing date: 25/03/2017 03:54:57
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يشهد لبنان طقسا ربيعيا مستقرا اليوم وفي الأيام المقبلة مع استقرار درجات الحرارة والتي تكون مريحة نهاراً على السواحل،مع  احتمال عودة الامطار منتصف الاسبوع المقبل.

 

السبت ٢٥ آذار: طقس مستقر قليل الحسب مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٢ و ٢٠ درجة.

 

▪الاحد ٢٦ آذار: طقس مستقر يتخلل الاجواء بعض السحب مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٢ و ٢٠ درجة.

 
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الاثنين ٢٤ آذار طقس مستقر يتخلل الاجواء سحب مرتفعة مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٢ و ٢٠ درجة.

 
 
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