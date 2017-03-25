هل تعود الامطار الاسبوع المقبل ؟

يشهد لبنان طقسا ربيعيا مستقرا اليوم وفي الأيام المقبلة مع استقرار درجات الحرارة والتي تكون مريحة نهاراً على السواحل،مع احتمال عودة الامطار منتصف الاسبوع المقبل.

▪السبت ٢٥ آذار: طقس مستقر قليل الحسب مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٢ و ٢٠ درجة.

▪الاحد ٢٦ آذار: طقس مستقر يتخلل الاجواء بعض السحب مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٢ و ٢٠ درجة.

الإعلان

▪️الاثنين ٢٤ آذار طقس مستقر يتخلل الاجواء سحب مرتفعة مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٢ و ٢٠ درجة.