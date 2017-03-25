دي ميستورا يدعو لمحادثات بين روسيا وتركيا وإيران لوقف العنف بسوريا

راى ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا الجمعة انه ينبغي لروسيا وإيران وتركيا عقد المزيد من المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في سوريا في أقرب وقت ممكن من أجل السيطرة على الوضع "المقلق" على الأرض.

ويتوسط دي ميستورا في جولة محادثات سياسية جديدة في جنيف لكن من المفترض أن محادثات منفصلة، ترتبها روسيا وإيران وتركيا، في آستانة عاصمة قازاخستان تهدف إلى ضمان وقف إطلاق النار.

وقال دي ميستورا إنه اقترح أن يناقشوا الوضع "وآمل أن يعقد اجتماع في آستانة في أقرب وقت ممكن من أجل السيطرة على الوضع المقلق حاليا".

واتفاق "وقف الاقتتال" في سوريا هش منذ بداية تطبيقه في 30 من كانون الأول ولم تفلح ثلاث جولات من المحادثات في أستانة في وقف القتال نهائيا.