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روسيا والصين ترغبان فى عمل لجنة للتحقيق فى استخدام أسلحة كيميائية لتشمل العراق

publishing date: 25/03/2017 04:21:39
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روسيا والصين ترغبان فى عمل لجنة للتحقيق فى استخدام أسلحة كيميائية لتشمل العراق
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إقترحت روسيا والصين الجمعة في الأمم المتحدة توسيع عمل لجنة التحقيق الدولية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا لتشمل العراق، وهي فكرة ووجهت برفض فوري من المملكة المتحدة.

 

وقد تم تقديم اقتراح تمديد عمل اللجنة، المعروفة باسم آلية التحقيق المشتركة، خلال مناقشة مغلقة في مجلس الأمن تمحورت حول معركة الموصل حيث تحاول القوات العراقية منذ أسابيع طرد الجهاديين، بحسب ما قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت الذي ترأس المناقشة.

 

وخلال المناقشة، عبّر مجلس الأمن "بالإجماع عن قلقه" للتقارير الأخيرة حول استخدام تنظيم الدولة الإسلامية السلاح الكيميائي، وأشار إلى أنه ينتظر بفارغ الصبر "نتائج التحقيق العراقي" حول هذا الملف، استناداً إلى ما قاله رايكروفت.

 

    

ومن ثمّ تقدّمت روسيا والصين بمشروع قرار "يسعى إلى توسيع آلية التحقيق الدولي لتشمل العراق"، بحسب ما أوضح رايكروفت الذي أكد أن بريطانيا أبدت موقفا "معارضاً" حيال ذلك.

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