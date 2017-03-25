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25 آذار 2017
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المطلوب "علي الشلوف" في قبضة شعبة المعلومات

publishing date: 25/03/2017 04:26:09
episodes
المطلوب &quot;علي الشلوف&quot; في قبضة شعبة المعلومات
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 دهمت قوة من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بلدة المسعودية فجر اليوم وتمكنت من توقيف المدعو علي محمد العلي الملقب "علي الشلوف" والمطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرم خطف.

 وحصل اطلاق نار خلال المداهمة بعدما حاول المطلوب الفرار، مما ادى الى اصابته برجله اليمنى ونقل على اثرها الى مستشفى اليوسف الطبي للمعالجة وحالته مستقرة .

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