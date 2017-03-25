شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الإثنين 27 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
بتحلى الحياة
11:30
بتحلى الحياة
القائمة
أخبار فنية
25 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

فرصة لمقابلة وائل كفوري والتقاط صورة معه.. هل سيُحالفكم الحظ؟

publishing date: 25/03/2017 05:28:05
episodes
فرصة لمقابلة وائل كفوري والتقاط صورة معه.. هل سيُحالفكم الحظ؟
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
يستعد الفنان وائل كفوري لإحياء حفلٍ غنائي جديد في دبي وتحديداً في سوق التنين وذلك في 31 آذار الحالي، فما هي المفاجآت الّتي تتخلّل الحفل؟
في التفاصيل، حفل وائل كفوري المنتظر في دبي سيكون هذه المرة مُتاحاً للجميع لأن الدعوة عامة، وسيتخلّله فرصة لإلتقاط الصور التذكارية مع وائل. فقد أُرفقت جميع إعلانات الحفل على مواقع التواصل الإجتماعي بالتعليق التالي "لكل عشاق وائل كفوري في دبي، لديكم فرصة لمقابلة ملك الرومانسية وربح صورة تذكارية معه".
الإعلان

 
 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact