فرصة لمقابلة وائل كفوري والتقاط صورة معه.. هل سيُحالفكم الحظ؟

يستعد الفنان وائل كفوري لإحياء حفلٍ غنائي جديد في دبي وتحديداً في سوق التنين وذلك في 31 آذار الحالي، فما هي المفاجآت الّتي تتخلّل الحفل؟

في التفاصيل، حفل وائل كفوري المنتظر في دبي سيكون هذه المرة مُتاحاً للجميع لأن الدعوة عامة، وسيتخلّله فرصة لإلتقاط الصور التذكارية مع وائل. فقد أُرفقت جميع إعلانات الحفل على مواقع التواصل الإجتماعي بالتعليق التالي "لكل عشاق وائل كفوري في دبي، لديكم فرصة لمقابلة ملك الرومانسية وربح صورة تذكارية معه".

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