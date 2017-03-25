فرصة لمقابلة وائل كفوري والتقاط صورة معه.. هل سيُحالفكم الحظ؟

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لكل عشاق وائل كفوري في دبي لديكم فرصة لمقابلة ملك الرومانسية و ربح صورة تذكارية معه!
31 مارس في سوق التنين2
⭐ دخول الحفل مجاني ⭐@waelkfoury pic.twitter.com/A8SZYVFV9r
— Kfourians (@KfouriansWorld) March 14, 2017
لكل عشاق وائل كفوري في دبي لديكم فرصة لمقابلة ملك الرومانسية و ربح صورة تذكارية معه!
31 مارس في سوق التنين2
⭐ دخول الحفل مجاني ⭐@waelkfoury pic.twitter.com/A8SZYVFV9r
#WaelNews @Waelkfoury
- #أخبار_وائل - pic.twitter.com/hEl5YDimZg
— Kfourians (@KfouriansWorld) March 17, 2017
#WaelNews @Waelkfoury
- #أخبار_وائل - pic.twitter.com/hEl5YDimZg