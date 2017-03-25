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25 آذار 2017
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مطار دبي يبدأ تطبيق الحظر الاميركي على الاجهزة الالكترونية في الرحلات

publishing date: 25/03/2017 05:32:17
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مطار دبي يبدأ تطبيق الحظر الاميركي على الاجهزة الالكترونية في الرحلات
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بدأ مطار دبي الدولي السبت تطبيق منع استخدام اجهزة الكمبيوتر المحمول واللوائح الالكترونية على متن الرحلات المتوجهة الى الولايات المتحدة والذي يشمل سبع دول عربية وتركيا.

 

 ويصادف بدء تطبيق القرار خلال نهاية أسبوع من المتوقع ان يشهد اكتظاظا في هذه المطار الذي يستقبل اكبر عدد من المسافرين في العالم.

 
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 ويشمل القرار الاميركي ايضا مطار الدوحة ومن المتوقع ان يؤثر خصوصا على المسافرين من رجال الاعمال.
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