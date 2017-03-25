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25 آذار 2017
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قاسم: أعدل قانون انتخابات هو النسبية

publishing date: 25/03/2017 05:51:33
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قاسم: أعدل قانون انتخابات هو النسبية
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أكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم ان "أعدل قانون انتخابات هو قانون النسبية بمراتبه المختلفة يعني النسبية على مستوى لبنان، أو النسبية على مستوى المحافظات الخمس، أو النسبية على مستوى الدوائر الــ 13، أو ما شابه ذلك لكن أن يكون كل لبنان على أساس النسبية هذا هو الأعدل، وسأكون واضحًا معكم لن نقبل بأي قانون كيفما كان، لا بدَّ أن يكون القانون مقنعًا وعادلًا."

 
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ودعا قاسم وفي مناسبة حزبية الى مكافحة الفساد عمليا وليس من خلال الخطب الرنانة والمنابر مبديا اسفه ان مكافحة الفساد والهدر ليست على رأس الأولويات، وأكبر دليل أن ملفًا واحدًا من ملفات الفساد بقي لبنان يتحدث عنه حوالي سنة تقريبًا هو ملف الاتصالات غير الشرعية.
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