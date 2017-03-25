بلدية نهر ابراهيم: شبان يلصقون صور عون في الشوارع بعد طلائها بالاسود

أوضحت بلدية نهر ابراهيم ان بعض الشبان يلصقون بعد منتصف الليل صور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الجدران في الاحياء والشوارع بصورة عشوائية، ويتم طلاءها بالاسود.

وأعلنت البلدية في بيان انها تتابع عن كثب هذا الموضوع لمعرفة هوية الفاعلين لانها لا تسمح باي شكل من الاشكال المس بموقع رئاسة الجمهورية.

كما طالبت الاجهزة الامنية بالتحرك والعمل لكشف الفاعلين، وطلبت من المواطنين "عدم لصق الصور والشعارات من اي نوع كانت، ولاية جهة سياسية انتمت على الجدران وفي الشوارع والازقة تحت طائلة الملاحقة القضائية".