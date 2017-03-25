عشرات القتلى المدنيين بقصف جوي في للموصل...والأمم المتحدة قلقة

أعلن الجيش الأميركي أنه بناء على طلب عراقي قصف موقعا بالموصل يعتقد أن عشرات المدنيين سقطوا فيه بين قتيل وجريح.

كما أكد مسؤولون عراقيون ان عشرات المدنيين قتلوا في الجانب الغربي لمدينة الموصل اثر ضربات جوية نفذت خلال الايام الماضية في اطار عمليات استعادة المدينة من قبضة الجهاديين.

وفي سياق متصل، عبرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ اليوم بسبب تقارير عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى المدنيين في واقعة خلال معركة استعادة السيطرة على مدينة الموصل العراقية.

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وقالت ليز جراند منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق في بيان "صدمنا لهذه الخسارة الفادحة في الأرواح."