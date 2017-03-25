جعجع: أرفض النسبية الكاملة

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على رفضه النسبية الكاملة أياً كان عدد الدوائر، لافتا الى أنّه "لا يؤدي الى تصويب التمثيل، بل الى عملية تجميلية، وليس هذا هو الخيار الذي سعينا إليه منذ أكثر من 10 سنوات وحتى اليوم وليس هذا هو الخيار أيضًا الذي كان وراء اتخاذ موقف صارم لرئيس الجمهورية من اجله، عدا عن ان اتفاق الطائف لا ينص على الديموقراطية العددية. "

وجدد جعجع تاييده القانون الذي قدّمه الوزير جبران باسيل والذي يجمع بين الاكثري والنسبي.