شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الإثنين 27 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
بتحلى الحياة
11:30
بتحلى الحياة
القائمة
أخبار محلية
25 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

جعجع: أرفض النسبية الكاملة

publishing date: 25/03/2017 07:24:59
episodes
جعجع: أرفض النسبية الكاملة
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على رفضه النسبية الكاملة أياً كان عدد الدوائر، لافتا الى أنّه "لا يؤدي الى تصويب التمثيل، بل الى عملية تجميلية، وليس هذا هو الخيار الذي سعينا إليه منذ أكثر من 10 سنوات وحتى اليوم وليس هذا هو الخيار أيضًا الذي كان وراء اتخاذ موقف صارم لرئيس الجمهورية من اجله، عدا عن ان اتفاق الطائف لا ينص على الديموقراطية العددية. "

وجدد جعجع تاييده القانون الذي قدّمه الوزير جبران باسيل والذي يجمع بين الاكثري والنسبي.

الإعلان
اخترنا لكم
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact