شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الإثنين 27 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
بتحلى الحياة
11:30
بتحلى الحياة
القائمة
أخبار دولية
25 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

السلطات الفرنسية تحقق رسميا مع مشتبه بهما في هجوم أورلي

publishing date: 25/03/2017 07:26:11
episodes
السلطات الفرنسية تحقق رسميا مع مشتبه بهما في هجوم أورلي
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

أعلن مصدر قضائي ان السلطات الفرنسية احتجزت رجلين وأجرت تحقيقا رسميا معهما الليلة الماضية للاشتباه بأنهما ساعدا زيد بن بلقاسم (39 عاما) لمهاجمة دورية للجيش في مطار أورلي بالعاصمة باريس قبل أسبوع.

ويشتبه بأن الرجلين اللذين يخضعان للتحقيق، وأحدهما من مواليد 1986، ساعدا بن بلقاسم في انتزاع المسدس الذي أشهره في وجه الجندية.

الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact