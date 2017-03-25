السلطات الفرنسية تحقق رسميا مع مشتبه بهما في هجوم أورلي

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أعلن مصدر قضائي ان السلطات الفرنسية احتجزت رجلين وأجرت تحقيقا رسميا معهما الليلة الماضية للاشتباه بأنهما ساعدا زيد بن بلقاسم (39 عاما) لمهاجمة دورية للجيش في مطار أورلي بالعاصمة باريس قبل أسبوع.
ويشتبه بأن الرجلين اللذين يخضعان للتحقيق، وأحدهما من مواليد 1986، ساعدا بن بلقاسم في انتزاع المسدس الذي أشهره في وجه الجندية.