المغنية "سيا" تصدم الناس بإطلالة من دون الغرة الأمامية!

Sia goes wig-less & shows her face while heading to Dubai https://t.co/rUODnjzIN4 pic.twitter.com/CpIh1nMpod — billboard (@billboard) March 23, 2017

now u Sia ..... now u don't pic.twitter.com/2VUARse4tg — em (@emiliethomasx) March 23, 2017

sia showing her face is already the best thing to happen in 2017 — doo doo head (@icebrady) March 23, 2017

صدمت المغنية الاسترالية سيا الناس خصوصاً المصورين عندما ظهرت يوم الخميس في لوس أنجلوس من دون الشعر المستعار والغرة الأمامية الذي تغطي به وجهها عادة.وقد كشفت سيا بعد غياب طويل عن وجهها وهي متوجة إلى المطار للسفر نحو دبي فما كان من المصورين إلا أنّ وثقوا إطلالتها هذه.يُشار إلى أنّ سيا كانت تغطي وجهها حتى تجعل الناس يتعلّقون بصوتها وبأغانيها بعيداً عن شكلها الخارجي.والجدير ذكره، أنّ رواد الانترنت عبّروا عن تضامنهم مع سيا ودعموها في خطوة التخلي عن الشعر المستعار.إليكم أبزر التغريدات عبر تويتر: