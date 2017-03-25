ميليشيا بوسط الكونغو تقطع رؤوس 40 شرطيا في كمين

أعلن مسؤولون محليون اليوم السبت ان مقاتلي ميليشيا في وسط جمهورية الكونجو الديمقراطية قطعوا رؤوس نحو 40 شرطيا في كمين وذلك في أعنف هجوم على قوات الأمن منذ بدء التمرد بالمنطقة في أغسطس آب.

وهاجم مقاتلو ميليشيا كاموينا نسابو أفراد الشرطة أمس الجمعة بينما كانوا في سيارات بين مدينتي تشيكابا وكانانجا. وقال فرانسوا كالامبا رئيس برلمان منطقة كاساي لرويترز إن المقاتلين سرقوا أسلحة وسيارات.