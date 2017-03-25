الصين ترفع الحظر عن استيراد اللحوم من البرازيل

أعلنت وزارة الزراعة البرازيلية السبت أن البرازيل التي تواجه فضيحة لحوم فاسدة، حصلت من الصين، أحد أسواقها الرئيسية، على استئناف استيراد منتوجاتها.

وقال وزير الزراعة بليرو ماجي بحسب ما جاء في البيان إن "الصين أعلنت اليوم إعادة فتح سوقها كليا أمام اللحوم البرازيلية".