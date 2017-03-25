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25 آذار 2017
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كنعان: الاصلاح ليس بالمزايدات

publishing date: 25/03/2017 16:55:05
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كنعان: الاصلاح ليس بالمزايدات
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اعتبر النائب ابراهيم كنعان أن الاصلاح ليس بالمزايدات لافتا الى أن "من يعتقد اننا نقوم بتسوية على حساب الاصلاح والمال العام لا يعرفنا." 

وأعلن كنعان الذهاب نحو موازنة اصلاحية وقانون انتخاب جديد يمثل الجميع، مؤكدا "نريد التفاهم ان يتعمم على الكتائب والمردة والمستقلين من اجل قانون انتخاب جديد واصلاح فعلي".

وجدد كنعان قوله بأن التفاهم المسيحي رافعة للاصلاح وصحة التمثيل والانماء المتوازن.

وشدد أن "هناك من ينتفض لقول الحقيقة مهما بدت ناشطة الاشاعة والاضاليل" مضيفاً " نحن المعارضة البناءة ولدنا بها ومعها وتاريخنا يشهد انها لم تكن شكلية بل قاسية من اجل الاستقلال والسيادة والدولة."

وعن الرئيس ميشال عون، لفت كنعان الى انه لم يذهب الى الكرسي بل الكرسي اتت اليه بتاريخه وحضوره ودوره وقدرته على مد جسور التواصل والتفاهم.
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